Новая дорога появилась в Ногинске

Четыре СНТ получили подъезд в Ногинске Богородского округа. Они голосовали за создание дороги в рамках проекта «Добродел», рассказала начальник Управления дорожного хозяйства администрации Богородского округа Юлия Трифонова.

Председатель одного из СНТ «Золотая осень» Владимир Синяков скоординировал односельчан, чтобы добиться ремонта. Позже к ним присоединились в соседние поселки, чтобы их округ стал первым в голосовании. В итоге там появилась новая дорога.

Синяков рассказал, что жители четырех СНТ в прошлом году сплотились, чтобы привести в порядок территорию. Они убрали мусор и сделали водоотведение.

«Здесь была настоящая свалка. Общими усилиями всех четыре СНТ привели все в порядок. Сейчас надо убрать ветки, нужна помощь администрации», — рассказал Синяков.

Трифонова уточнила, что всего за прошлый год в округе было отремонтировано 18 дорог. Но это потратили 100 миллионов рублей. Сейчас планируются капитальные работы еще на семи подъездных дорогах, в том числе к СНТ «Буяны», «Буяны-2», «Солнечный», «Березовая роща».