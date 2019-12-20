Новая детская площадка появится в солнечногорском Санатории Минобороны в 2020 году

Дворы возле домов солнечногорского поселка Санаторий Минобороны благоустроят к концу лета 2020 года. Там появится зона отдыха для детей и взрослых, новое освещение и дополнительные парковочные места.

Источник фото: телеканал «360»

Проект благоустройства местные жители обсудили с главой городского округа Солнечногорск Владимиром Слепцовым.

Современная игровая площадка по губернаторской программе появится во дворах домов №№ 101, 102 и 103. Она будет предназначена, прежде всего, для детей до 12 лет. В игровой зоне с резиновым покрытием установят качели, песочницу и качалку на пружине. Детскую площадку окружат металлическим забором и живой изгородью.

Территорию вокруг планируется озеленить — посадить клены, каштаны и вязы. Также будут обустроены зоны тихого отдыха с лавками и урнами.

Рядом с жилыми домами добавят 50 парковочных мест. Приведут в порядок дороги и тропинки. Оборудуют освещение, поставят новые плафоны со светодиодными фонарями. Согласно плану благоустройства, предусмотрена установка контейнерной площадки для сбора ТКО.

Глава муниципалитета Владимир Слепцов пообещал учесть пожелания жителей по увеличению количества парковочных мест и дополнительному освещению.

Источник фото: телеканал «360»

Владимир Слепцов отметил, что благодаря реализации губернаторской программы по комплексному благоустройству, дворы городского округа заметно преображаются. «Теперь это места притяжения для жителей и комфортное игровое пространство для детей» — заключил глава Солнечногорска.

Дворовые территории жилых домов Санатория Минобороны вошли в программу благоустройства благодаря активности местных жителей, победив в голосовании на портале «Добродел». Всего в 2020 году благоустроят 35 солнечногорских дворов.