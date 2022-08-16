Новая детская площадка появится в парке «Липовая аллея» в Электроуглях

Современный городок, качели, горки и спортивные зоны появятся на берегу Каменского пруда в Электроуглях. В парке «Липовая аллея» ведутся работы по установке детской площадки.

Здесь уже завершена укладка асфальтового покрытия и бетонных оснований под павильоны.

«По контракту работы должны были выполняться 90 дней, но подрядчик достаточно оперативно проводит работы, и мы надеемся, что к 10 сентября, ко Дню Богородского края будет открыта площадка», — сказал руководитель объединенной дирекции парков Богородского округа Тигран Булгадаров.

Источник фото: телеканал «360»

Площадь детского городка — порядка 2 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из двух зон, разделенных пешеходной дорожкой. На территории планируется соорудить конструкции для проведения мастер-классов. Предусмотрен современный туалетный модуль, лавочки, освещение, зона отдыха для родителей и узел видео наблюдения, интегрированный в систему «Безопасный регион».

«Здесь будет находиться современная детская площадка в эко-стиле, такая же, какая выполняется в Центральном парке культуры и отдыха города Ногинска», — отметил депутат Московской областной думы Марк Черемисов.

Также в Электроуглях недавно открылась детская площадка площадью 300 квадратных метров на улице Сергеевской. Здесь детей ждут яркие горки, качели-гнездо и турники.

Современные детские площадки устанавливают в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.