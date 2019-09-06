Новая детская площадка появилась в Звенигороде. Ее открытия ждали 15 лет

Еще одна детская игровая площадка появилась в Звенигороде — у дома № 44 по улице Чехова. Новые качели, горки и песочницу сразу же проверили на прочность маленькие хозяева детского комплекса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Мест для прогулок и отдыха семей с детьми в Звенигороде становится больше. На улице Чехова у дома № 44 появилась новая детская площадка. Игровой комплекс соответствует всем правилам безопасности. Площадка рассчитана на детей разных возрастов. На площадке имеется безопасное покрытие, лавочки и урны для мусора.

Жители ближайших многоквартирных домов ждали эту площадку более 15 лет.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что благоустройство территории Звенигорода продолжается.

«При проектировании и выполнении работ очень важно учитывать мнение местных жителей, ведь именно им в дальнейшем предстоит пользоваться площадкой. Детские площадки — очень важный элемент инфраструктуры. И, в первую очередь, они должны быть безопасными для наших детей. Данная площадка соответствует всем требованиям и, я уверен, станет любимым местом местной детворы», — сказал Андрей Иванов.

На площадке есть все для комфортного досуга — горка, карусели, качели, песочница, лавочки и урны. А сам новый игровой комплекс местные жители оценили по достоинству.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

«Нам очень нравится площадка, потому что она яркая, цветная, современная. Сейчас на площадке слышен детский смех», — поделилась местная жительница и многодетная мама Ирина Демина. По ее словам, в первую очередь родители обратили внимание на безопасность, ведь покрытие площадки достаточно мягкое, а все оборудование достойное и сделанное из современных материалов. «Спасибо руководству Звенигорода», — поблагодарила Ирина Демина.

Начальник территориального управления Звенигорода администрации Одинцовского городского округа Ринат Мангушев сделал особый акцент на том, что жители должны бережно относиться к городскому имуществу и учить такому же поведению своих детей с самого раннего возраста. Кроме того, он пообещал устройство видеонаблюдения на территории детского городка, что должно сдержать возможных хулиганов. Также на детской площадке появится дополнительное освещение.