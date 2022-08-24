Новая детская площадка появилась в Серпухове по губернаторской программе

В поселке Большевик городского округа Серпухов появилась новая детская площадка. Это третий игровой объект, построенный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Открытие площадки отпраздновали с размахом — для детей организовали вечеринку с мороженым. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Никитенко и депутаты Московской областной думы.

«Дорогие наши дети, а также взрослые. Берегите площадку, берегите все, что делается для нас в нашем любимом городе. Потому что это делается для нас с вами. И ура новой площадке», — выступила перед собравшимися депутат Мособлдумы Татьяна Карбузова.

Место для комфортного семейного отдыха появилось благодаря активности местных жителей. На портале «Добродел» сельчане выбрали локацию будущего объекта. Дети — главные пользователи — остались довольны оснащением игровой площадки.