Подмосковье 27 августа 2023, 12:59 Новая детская площадка появилась в поселке Столбовая в Чехове

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Современную многофункциональную игровую площадку «Городок» открыли в поселке Столбовая в Чехове. Для детей организовали анимационную программу, угостили сладкой ватой и раздали подарки.

«Дети ждали все лето, у меня внуки с другой улицы <…> Площадка замечательная, все дети рады», — рассказала местная жительница Марина Лапшихина.

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Для взрослых оборудовали скамейки, где можно понаблюдать за детьми, и установили камеру.

Площадь игрового комплекса — 300 квадратных метров. Это разнообразные качели, карусели, горки, лазалки и песочница для самых маленьких. Вокруг площадки провели комплексное благоустройство, уложили новый асфальт, установили современное освещение.

«Еще год назад здесь была старая площадка, еще с советских времен. И сегодня пообщались с жителями, все очень рады новой инфраструктуре», — сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Детская площадка в Столбовой стала первой в нынешнем году из открытых в округе по губернаторской программе «Наше Подмосковье». В ближайшее время в округе появится еще три подобных комплекса: в Шарапове, Стремилове и Чехове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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