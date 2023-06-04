Подмосковье 04 июня 2023, 04:26 Новая детская площадка появилась в микрорайоне Востряково в Домодедове

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Новая современная площадка площадью 450 квадратных метров появилась в микрорайоне Востряково в Домодедове. В День защиты детей на ней организовали игровую зону с физической темой.

«Детей поздравляю с наступлением каникул. Лето нас ждет впереди. Здесь будут собираться большие компании», — сообщил депутат округа Игорь Никитин.

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За строительство площадки голосовали сами жители.

«Хочу поблагодарить всех присутствующих, потому что в голосовании за площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева приняло огромное количество жителей Вострякова, поэтому всем нам „Ура!“», — сообщила замначальника теротдела микрорайонов Авиационный и Востряково Олеся Щелкова.

В этом году в Домодедове планируется установка еще двух таких площадок.

За 10 лет работы программы в Подмосковье установили 1,4 тысячи игровых комплексов. В этом году список пополнят 134 новые игровые зоны.

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