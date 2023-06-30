Подмосковье 30 июня 2023, 15:57 Новая детская площадка появилась рядом с набережной реки Яузы в Мытищах

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Еще одна детская площадка готовится к открытию в Мытищах. Она станет визитной карточкой парка «Яуза» и расположенной рядом набережной.

Заместитель главы администрации Мытищ Кирилл Дунаев проверил работы по обустройству детской площадки на Новомытищинском проспекте, около дома № 41А. Площадка площадью 300 квадратных метров построена по тематике «Технология».

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«Мы на ежедневной основе проводим контроль за производством работ. На этой площадке уже полностью уложено безопасное покрытие, установлены все игровые элементы. Осталось навести порядок вокруг и посеять газон. В ближайшие дни этот детский дворовый игровой комплекс будет торжественно открыт», — рассказал директор управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Дмитрий Петрухин.

Еще два новых игровых комплекса открыли в микрорайоне Пироговский и в поселке Вешки на этой неделе.

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