Новая детская площадка открылась в Рузском округе

В деревне Нестерово Рузского городского округа открылся детский игровой комплекс, построенный по программе губернатора Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во дворе домов № 97 и № 98 в Нестерово появился современный всесезонный детский городок, соответствующий всем требованиям безопасности, включая резиновое покрытие. Тематику комплекса «Экогород» выбрали сами жители.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменско отметил, что игровой комплекс в Нестерове — это четвертый, открытый в муниципальном образовании по губернаторской программе в этом году.

«Это яркая безопасная современная площадка, которую оценят дети и их родители. Немаловажно, что она находится рядом с лицеем и детским садом, ребята не только из близлежащих домов, но и образовательных учреждений могут приходить сюда играть. В Рузском городском округе в этом году построили — помимо четырех губернаторских — по программе комплексного благоустройства дворов еще шестнадцать площадок», — уточнил Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Сразу после открытия дети побежали кататься на качелях нескольких видов, канатной карусели, а также заниматься на уличных тренажерах. А еще — с удовольствием приняли участие в анимационной программе.

Родители тоже остались довольны, что в населенном пункте, где проживает около 4000 человек, появился такой современный игровой комплекс. Они оценили, что губернаторская программа по строительству детских площадок распространяется не только не большие города, но и на маленькие населенные пункты — ведь там тоже есть дети, и они хотят играть и резвиться на современных и безопасных комплексах.

Местный житель Александр Немчук вспомнил, что раньше на этом же месте стояла старая площадка, не отвечающая никаким нормативам. «Моей дочери 4,5 года, она очень активная, поэтому вопрос безопасности для меня важен. Эта площадка построена на совесть, спасибо губернатору. Мы год назад тут собирались, жители высказали свои пожелания, и они были услышаны», — отметил Александр Немчук.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Еще одна ружанка Алла Супрун подтведила, что детям очень понравилась площадка, и они с радостью бегут на нее играть. «Теперь есть где им провести время, причем безопасно. Мы живем на Майской улице, приходили сюда на старую площадку. Тут были какие-то жуткие качели, но теперь это место не узнать. Теперь ждем строительства клуба, очень нужны спортивные секции — не все из нас могут возить детей в Рузу или Тучково», — высказала пожелание Алла Супрун.

«Раньше ходили на площадку в другой двор — она не ахти какая, но лучшая из того, что было в деревне. Хочется, чтобы тут построили клуб — как обещали. Считаю, очень востребованными были бы спортивные секции», — поддержал Аллу местный житель Дмитрий Хлестов.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Всего в этом году в Рузском округе было запланировано комплексное благоустройство 16 дворовых территорий. На 13 объектах все готово, еще на трех площадках пока не уложено резиновое покрытие.

В следующем году установка современных игровых комплексов будет продолжена — благоустроят еще 16 дворовых территорий. Будут возведены четыре современных игровых комплекса по губернаторской программе. Они появятся по адресам: Руза, улица Федеративная, 21, 23, 13, 15; Руза, улица Гладышева, 1, 3А, 5А; Тучково, Восточный микрорайон, 7, 9; Старая Руза, улица Дом творчества ВТО, 3, 5, 70, Дом творчества композиторов, 6, 7.