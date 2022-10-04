Новая детская игровая зона появилась в парке «Фабричный» в Дедовске | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новая детская игровая зона появилась в парке «Фабричный» в Дедовске

Читать 360tv в

В парке «Фабричный» в городе Дедовск в Истре открыли новую детскую игровую зону. С таким сообщением выступили в областном Министерстве благоустройства.

«У маленьких жителей Дедовска появилось еще одна зона для активного отдыха. По пожеланию горожан парке „Фабричный“ в этом году построили современную игровую площадку. Площадь новой игровой зоны — более 1,5 тысяч квадратных метров, она рассчитана на детей разных возрастов. Уверен, дети оценят ее по достоинству», — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Новая площадка сделана в эко-стиле, она полностью соотносится с природным окружением парка. Когда создавались игровые элементы, применялись исключительно экологичные материалы. Они создавались из дерева и резины.

Реклама

Площадку разделили на три игровые зоны, каждая из которых предназначена для детей разных возрастных групп. Для взрослых, которые приходят на площадку с детьми, установили большой навес со скамьями.

Кроме того, обустроили пешеходные дорожки, там появилось современное уличное освещение, камеры видеонаблюдения, а рядом с площадкой расположился фуд-корт. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

0 0 0 0 0 0