Новая больница в Звенигороде будет работать и после пандемии

Инфекционный центр в Звенигороде после окончания эпидемии коронавируса продолжит лечить заболевания легких. Больница-трансформер сможет без труда сократить число реанимационных коек. Об этом «360» рассказал главврач больницы Виктор Барсук.

«Уберем ИВЛ, уберем аппаратуру, будет шикарная инфекционная палата. Это боксированный трансформер. В любой момент мы можем закрыть или сократить реанимационное отделение, оставить 6-12 коек и лечить также жителей Московской области», — объяснил Барсук.

Кроме того, главврач напомнил, что даже после лечения COVID-19 у некоторых пациентов остаются осложнения в легких. Так что пульмонологические койки еще пригодятся.

Палаты больницы в Звенигороде после ремонта

«Тот же коронавирус — будут осложнения, никуда мы от них не денемся, будут фиброзы. Здесь еще было уникальное отделение аллергологии», — отметил главврач.

Больница в Звенигороде примет первых пациентов с коронавирусом уже на следующей неделе. Ее начали перестраивать под инфекционный центр вечером 20 марта, сейчас все работы в рекордные сроки практически завершены. Осталось занести мебель и оборудование.

Всего в больнице будет 554 койки, отделение реанимации рассчитано на 35 мест.