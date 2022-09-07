Новая бизнес-площадка появится в Дубне | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 16:21 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:32) Поделиться Telegram

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Viber Новая бизнес-площадка появится в Дубне

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В особой экономической зоне «Дубна» появится площадка в формате «лайт индастриал». Главной чертой нового комплекса станет его мультифункциональность.

Для резидентов особой экономической зоны «Дубна» будут построены новые помещения. Инвестпроект компании «Лайт Индастриал Дубна» одобрил экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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«В реализацию проекта, предусматривающего строительство нового комплекса, компания „Лайт Индастриал Дубна“ инвестирует порядка 370 миллионов рублей. Комплекс будет достаточно компактным и разместится на участке площадью чуть более одного гектара. Сегодня формат „лайт индастриал“ востребован и среди резидентов ОЭЗ „Дубна“. Планируется, что уже в 2025 году здесь смогут арендовать помещения высокотехнологичные резиденты ОЭЗ. Новый корпус оснастят лабораторным оборудованием и создадут здесь всю необходимую инновационную инфраструктуру. На новом объекте появится порядка 200 новых рабочих мест. На площадке будут вести деятельность небольшие и средние предприятия реального сектора», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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Сегодня активно развиваются компактные предприятия, не требующие больших площадей для работы, однако отдающие предпочтение многофункциональным помещениям, оснащенным необходимым оборудованием и отвечающим профилю компаний. Соблюдение этих условий значительно ускоряет процесс запуска производства.

Новый комплекс станет мультифункциональным. Его помещения площадью от 200 до 600 квадратных метров имеют модульную структуру. В каждом таком модуле можно расположить и производственные, и офисные и торговые пространства.

Комплекс будет предназначен исключительно для размещения резидентов особой экономической зоны «Дубна».

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