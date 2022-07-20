Новая автозаправка появилась на Новомилетском шоссе в Подмосковье

Автозаправочная станция находится на оживленной трассе в городском округе Балашиха. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

АЗС, застройщиком которой выступило ООО «Каскад», находится на участке площадью 360 квадратных метров вблизи деревни Пуршево. Станция рассчитана на четыре топливнораздаточные колонки, три из которых находятся под навесом, а еще одна — выносная. На объекте уже создано 16 рабочих мест: здесь понадобятся кассиры, заправщики и другие сотрудники.

Общий объем инвестиций в проект составил 70 миллионов рублей. Ход его реализации сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Трафик на подмосковных загородных шоссе всегда очень плотный, поэтому появление новых автозаправочных станций делает поездки более комфортными.