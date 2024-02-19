Подмосковье 19 февраля 2024, 15:45 Новая газовая автозаправка заработала в Одинцове пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Читать 360tv в

В Одинцовском округе завершено строительство новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной в районе села Перхушково. Газовая заправка полностью готова к эксплуатации и открыта для посетителей по адресу: сельское поселение Юдинский, М-1. О начале работы станции сообщило Министерство энергетики Московской области.

На территории новой газовой заправки установлены четыре поста для заправки автомобилей природным газом метаном. Важно отметить, что время заправки одного легкового автомобиля на новой станции не превышает пяти минут.

Реклама

При строительстве заправочной станции приняли решение использовать оборудование отечественного производства. Это оборудование полностью соответствует действующим техническим регламентам и имеет официальное заключение Минпромторга о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации.

Открытие новой газонаполнительной станции в Перхушково — это важный шаг на пути развития инфраструктуры для газомоторного транспорта в регионе. Использование метана как топлива не только экономически выгодно для водителей, но и способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, что является значимым вкладом в охрану окружающей среды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».