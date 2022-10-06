Новая амбулатория начала прием пациентов в Пушкино | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

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Viber Новая амбулатория начала прием пациентов в Пушкино

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В поселке Зеленоградский Пушкинского округа открылась новая амбулатория, которая рассчитана на 60 посещений в смену. Ее построила компания-застройщик в рамках инвестконтракта.

«Новая амбулатория построена взамен старой, которая уже не отвечала современным требованиям. Здесь будут оказывать медицинскую помощь жителям не только поселка Зеленоградский, но и близлежащих деревень, СНТ и ДНТ. В общей сложности — порядка восьми тысяч взрослых и детей. Амбулатория оснащена современной медтехникой, в том числе диагностической — аппаратами УЗИ, ЭКГ и другими», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В новой амбулатории, которая насчитывает два этажа, создан специальный лифт, который предназначен для маломобильных пациентов и матерей, у которых есть коляски. Для того чтобы потоки взрослых и детей как можно меньше пересекались, было отдельно организовано детское отделение, в котором работают собственный вход и регистратура. Кроме того, в амбулатории открыли кабинет стоматологии, который был оснащен всей нужной техникой. Приемом пациентов занимаются одновременно два терапевта, детский врач, стоматолог-терапевт и акушерка. Там работает дневной стационар и кабинет физиотерапии. В ближайшее время должны появиться такие специалисты, как ЛОР, невролог и другие.

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«Когда вошла сюда, была очень впечатлена — это настоящий дворец. Широкие коридоры, светлые просторные кабинеты. Сейчас стало лучше и медперсоналу, и пациентам. Конечно, не хочется лишний раз обращаться к врачу. В таком помещении совсем другое настроение у людей — болеть будут меньше, а больше заниматься профилактикой», — добавила пациентка.

К этому моменту врачи уже начали принимать своих пациентов. Записаться в амбулаторию в Зеленограде можно по телефону 122, а также посредством регионального портала государственных услуг.

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