Новая амбулатория и офис врача общей практики открылись в Щелкове

В городском округе Щелково начали работать новая амбулатория и офис врача общей практики. Они расположены в микрорайоне Финский. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Оба объекта — крайне важны для всех жителей микрорайонов Финский и Богородский. Теперь они смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в комфортных условиях. В офисе врача общей практики будет вестись прием детского населения, а в амбулатории — взрослого. Суммарно они будут обслуживать более 5 тысяч жителей», — сказала министр.

В офисе врача общей практики будут вести прием 2 врача-педиатра, работают кабинет здорового ребенка, прививочный кабинет. В амбулатории пациентов будут принимать два врача-терапевта, хирург, работать прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар и кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики.

«Это медицинское учреждение просто необходимо для нашего большого микрорайона и соседей из Богородского. Открытие мини-поликлиники — замечательное событие. Она рядом с домом, поэтому нам больше не придется ездить в поликлинику на улицу Фрунзе», — поделилась жительница микрорайона Финский Екатерина Просекова.

Записаться на прием к специалистам можно на региональном портале госуслуг или по телефону 122.