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    15 марта 2022, 08:19

    Ношение масок и соцдистанция перестали быть обязательными в Подмосковье

    Правительство Мособласти отменило ряд ограничений по коронавирусу

    Анастасия Ектова

    Ряд ограничений по коронавирусу отменяется на территории Московской области. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства области.

    Ношение масок и соцдистанция перестали быть обязательными в Подмосковье

    В последнее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно улучшается. В связи с этим правительство Мособласти приняло решение отменить ряд ограничений.

    Начиная с сегодняшнего дня ношение масок в транспорте и общественных местах перестает быть обязательным. Кроме того, отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях.

    В связи с уменьшением количества заболевших COVID-19 в области также прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.