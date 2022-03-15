Ношение масок и соцдистанция перестали быть обязательными в Подмосковье

Ряд ограничений по коронавирусу отменяется на территории Московской области. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства области.

В последнее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно улучшается. В связи с этим правительство Мособласти приняло решение отменить ряд ограничений.

Начиная с сегодняшнего дня ношение масок в транспорте и общественных местах перестает быть обязательным. Кроме того, отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях.

В связи с уменьшением количества заболевших COVID-19 в области также прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.