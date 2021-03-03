Технические нормы проверят в 14 торговых центрах Подмосковья за год

Соблюдение технических правил проверят в 14 торговых центрах Подмосковья за год. Такие же рейды проведут и в 16 физкультурно-оздоровительных комплексах.

Это отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян. Мы планируем проверить 14 торговых центров на предмет соблюдения правил по технической эксплуатации Артур Гарибян. Торговые центры осмотрят в девяти городских округах. Среди них Одинцово, Люберцы, Мытищи, Реутов, Чехов, Ленинский, Химки, Королев и Сергиев Посад. Рейды коснутся и физкультурно-оздоровительных комплексов, а их проверят в Ленинском, Орехово-Зуеве, Пушкино, Ивантеевке, Шатуре, Ногинске, Серпухове, Рошале, Дубне, Мытищах, Талдоме, Егорьевске, Химках и Серебряных Прудах. Ранее стало известно, что инспекторы проверили нормы работы аттракционов при торговых центрах Подмосковья. За два месяца нашли 123 нарушения.