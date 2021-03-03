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    03 марта 2021, 16:01

    Технические нормы проверят в 14 торговых центрах Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Соблюдение технических правил проверят в 14 торговых центрах Подмосковья за год. Такие же рейды проведут и в 16 физкультурно-оздоровительных комплексах.

    Технические нормы проверят в 14 торговых центрах Подмосковья за год | Изображение 1

    Это отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

    Мы планируем проверить 14 торговых центров на предмет соблюдения правил по технической эксплуатации

    Артур Гарибян.

    Торговые центры осмотрят в девяти городских округах. Среди них Одинцово, Люберцы, Мытищи, Реутов, Чехов, Ленинский, Химки, Королев и Сергиев Посад.

    Рейды коснутся и физкультурно-оздоровительных комплексов, а их проверят в Ленинском, Орехово-Зуеве, Пушкино, Ивантеевке, Шатуре, Ногинске, Серпухове, Рошале, Дубне, Мытищах, Талдоме, Егорьевске, Химках и Серебряных Прудах.

    Ранее стало известно, что инспекторы проверили нормы работы аттракционов при торговых центрах Подмосковья. За два месяца нашли 123 нарушения.