Нормативы накопления ТКО для дачников Подмосковья увеличат в два раза

В Подмосковье продолжается реформация системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе закрывают полигоны, меняют нормативы накопления мусора и строят комплексы по переработке. Ход работ обсудили в Мособлдуме. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел круглый стол на тему «Мониторинг реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами за первое полугодие 2020 года».

«В адрес комитета поступали и продолжают поступать обращения жителей с вопросами о нормативах образования ТКО, об оплате коммунальной услуги за вывоз ТКО в то время, когда граждане отсутствовали более пяти дней, о содержании контейнерных площадок, о графиках вывоза отходов, в том числе крупногабаритных. Все эти темы мы обсудили с профильными ведомствами и региональными операторами», — отметила Алла Полякова, председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.

В Подмосковье планируют в два раза увеличить нормативы накопления отходов для членов СНТ. Ранее по расчету было 0,76 кубометра на одного члена садоводческого товарищества, будет 1,48 кубометра. Об этом рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Романов.

Также в регионе в этом году закроют шесть мусорных полигонов. За пять лет в области было закрыто 29 объектов по обращению с ТКО старого формата. В этом году успели закрыть два полигона, а еще два до конца года переформатируют в современные комплексы по переработке отходов. Сейчас в регионе уже работает восемь КПО.

Решается и вопрос по вывозу мусора. С начала года в Подмосковье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось число обращений по теме нарушения графика вывоза отходов. Этого удалось достичь благодаря новой системе, при которой каждая контейнерная площадка оцифрована, вывоз снимается камерами. Все нарушения фиксируются до жалоб. В настоящее время на 98% площадок мусор вывозится четко по графику.