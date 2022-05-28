Номинацию «Популяризация науки» предложили создать в ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье»

Секция «Студенческое научное общество» прошла в ходе студенческого форума «Поколение Z». Ее участники обсудили поддержку молодых ученых и популяризацию науки среди молодежи. В ходе работы секции было предложено предусмотреть в конкурсной программе на соискание ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье» новую номинацию — «Популяризация науки».

Как подчеркнул модератор секции, проректор по научной работе ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» Дмитрий Куликов, студенческая наука не может быть изолированной. Он пояснил, что «для нее нужны наставники. Нужна инфраструктура, поддержка. И все это есть в Московской области».

В России период с 2022 по 2031 годы объявлен «Десятилетием науки и технологий». Его важность возрастает в связи с развитием импортозамещения.

Московская область — один из главных научных центров России. В Подмосковье находится восемь из 13 наукоградов страны, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Городским округам Дубна, Жуковский, Королев, Реутов, Протвино, Пущино, Фрязино и Черноголовка на развитие наукоградов Московской области выделяются средства из федерального и регионального бюджетов, отметил Брынцалов. В прошлом году эта сумма составила 330 миллионов рублей, в 2022 году планируется выделение порядка 338 миллионов рублей.

В Подмосковье создаются необходимые условия для развития науки, обеспечивается высокий интерес к этой сфере среди молодежи.

Как подчеркнул Брынцалов, разработан ряд мер поддержки молодых ученых в регионе. Сегодня их в Московской области свыше 16 тысяч.

Одна из мер поддержки — предоставление квартир в рамках соципотеки. Таким образом, решается жилищный вопрос. Важным пунктом этой программы является то, что ученый подписывает соглашение с научной организацией, в которой он работает на 10 лет. То есть он получает не только квартиру, но и стабильную работу. На ученых выделяется порядка 50 квартир ежегодно Виктор Чудинов Заместитель заведующего отделом науки Управления науки и инноваций Министерства инвестиций, инноваций и науки Московской области

В этом году жилье по социальной ипотеке смогут получить 28 молодых ученых и 29 специалистов, за весь период действия программы обладателями сертификата стали 593 человека, отметил Брынцалов.

По словам Чудинова, для молодых ученых утверждена ежегодная премия губернатора Московской области в размере 700 тысяч рублей.

«Таким образом, мы стимулируем научные исследования ученых, у которых нет своей организации, но они уже показывают результаты на научном поприще», — отметил он.

Лауреатами этой премии каждый год становятся 15 молодых ученых и авторских коллективов, которые осуществляют научно-исследовательские работы на территории Подмосковья (в прошлом году количество лауреатов увеличено до 17).

Для организаций предусмотрены гранты Правительства Московской области в сферах науки и технологий. Это гранты на реализацию инновационных проектов с софинансированием со стороны области до 10 миллионов рублей, если организация софинансирует не менее 20%, пояснил Чудинов.

Например, если организация хочет сделать инновационный проект, или разработать технологию, но у нее нет финансирования, то она может воспользоваться этой мерой, отметил он.

«При поддержке федерального бюджета Минобразования РФ предоставляет ежегодную субсидию на сумму 100 миллионов рублей для наукоградов Московской области. Модернизируем всю научную инфраструктуру и поддерживаем площадки, где создаются разработки. Виктор Чудинов Заместитель заведующего отделом науки Управления науки и инноваций Министерства инвестиций, инноваций и науки Московской области

В ходе работы секции было предложено предусмотреть в конкурсной программе на соискание ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье» новую номинацию — «Популяризация науки», сообщил Брынцалов.

Также обсуждалась возможность оказания грантовой помощи студенческим научным обществам в регионе. Мособлдума возьмет в работу все инициативы