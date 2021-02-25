Номером доверия воспользовались 2,9 тысячи детей и родителей Подмосковья с начала года

Единым номером доверия в России воспользовались 2,9 тысячи детей и родителей из Подмосковья с января. Это отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Источник фото: телеканал «360

Она добавила, что всероссийский номер доверия 8 (800) 200-01-22 работает с 2010 года.

Вопросы, поступающие в социальную службу, самые различные — от непростых отношений между детьми и их родителями в семьях до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками Ирина Фаевская.

Но номеру телефона детям, подросткам, мамам и папам окажут экстренную психологическую помощь. Ее предоставят операторы региональной службы.

Линия работает конфиденциально и бесплатно. Позвонить на нее можно анонимно, и специалисты гарантируют тайну обращения.

Диспетчеры помогают людям всех возрастов. Узнать подробности можно на сайте telefon-doveria.ru.