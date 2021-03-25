Номером доверия воспользовались 6,4 тысячи детей и родителей Подмосковья с начала года

Единым номером доверия в России воспользовались 6,4 тысячи детей и родителей из Подмосковья с января. Это отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она уточнила, что к диспетчерам на линии доверия обратились 6369 жителей Подмосковья. Связаться с операторами можно по номеру 8 (800) 200-01-22.

Вопросы, поступающие в социальную службу, самые различные — от непростых отношений между детьми и их родителями в семьях до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками Ирина Фаевская.

Такой номер доверия работает с 2010 года. Звонок бесплатный и конфиденциальный. Связаться с диспетчерами можно будет анонимно, и специалисты гарантируют тайну обращения.

А более подробную информацию о едином телефоне доверия можно узнать на официальном сайте telefon-doveria.ru.