27 февраля 2023, 10:14
Номер 112 стал единым для вызова всех экстренных служб в Подмосковье
Для удобства жителей в Московской области в конце ноября 2022 года прямые короткие номера экстренных служб перевели на единый номер 112.
Заявителям больше не нужно запоминать несколько телефонов, достаточно обратиться в единую точку приема всех вызовов экстренных служб. Такой подход позволил исключить двойную фиксацию вызовов, а также сохранить всю информацию об обращениях. Отмечается, что Система-112 в Подмосковье нацелена на то, чтобы оказывать помощь гражданам наиболее удобными для них способами.
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