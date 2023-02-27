Подмосковье 27 февраля 2023, 10:14 Номер 112 стал единым для вызова всех экстренных служб в Подмосковье

Читать 360tv в

Для удобства жителей в Московской области в конце ноября 2022 года прямые короткие номера экстренных служб перевели на единый номер 112.

Заявителям больше не нужно запоминать несколько телефонов, достаточно обратиться в единую точку приема всех вызовов экстренных служб. Такой подход позволил исключить двойную фиксацию вызовов, а также сохранить всю информацию об обращениях. Отмечается, что Система-112 в Подмосковье нацелена на то, чтобы оказывать помощь гражданам наиболее удобными для них способами.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реклама