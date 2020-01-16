Ногинский футбольный клуб «Витязь» стал чемпионом Кубка Волги

«Витязи» привезли домой победный трофей из Казани, где проходил «Кубок Волги». Юниоры стали лучшими среди 16 команд со всей страны.

В игре было иначе, Андрей получил звание лучшего вратаря. За три дня до поездки вышел из больницы, все три дня тренировался, чтобы не подвести команду, вспоминал после болезни приемы, диагонали, выходы.

«Я один раз перехватил, потом мне ударили — я схватил из девятки, отбил на угловой, второй раз со штрафного удар я отбил, мне добили, я опять же принял нижним приемом», — сказал Андрей Щербаков, вратарь.

Главный тренер «Витязя» не боится новых подходов, первым в Ногинске начал набирать детей с 5 лет. Подопечных не щадит — тренировки, тренировки и снова тренировки. Главным считает воспитание командного духа и взаимной поддержки.

«Мы играли за выход из группы, мы проигрывали в матче 1:0, некоторые дети опустили глаза, поняли, что все потеряно, а один мальчишка подбежал, сказал, парни, все нормально, мы выиграем эту игру, и все получится! Один сказал, все открылись, побежали вперед забивать голы!» — сказал Никита Шабанов, главный тренер клуба «Витязь».

Источник фото: телеканал «360»

Падать духом нельзя, а упасть на поле надо правильно! Детей раз в неделю отправляет на занятия дзюдо, где учат правильно приземляться, чтобы руку не вывернуть, и выигрывать единоборство, поэтому чемпионы игру со слабыми командами не любят.

Успехи Витязя во многом связаны с тем, что в декабре у клуба появился свой зал, тренировки стали проходить чаще и интенсивнее. Новый зал строили всем миром, помогали родители. Сейчас они победе радуются, пожалуй, больше, чем дети.

Для этих мальчишек Кубок Волги — первая ступень к большим победам. Из этой школы футболистов забирают ведущие клубы страны: «Спартак», «Локомотив».

Юниорам предстоят мартовские сборы в Сочи, а в апреле европейский чемпионат в Таллине.