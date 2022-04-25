Ногинский филиал МГОУ отпраздновал 100-летие

Ногиский филиал МГОУ отметил свое 100-летие. Здесь учились первый председатель Российского союза писателей Борис Пильняк, советский сценарист Анатолий Перегудов, а в одном из кабинетов Наталья Кончаловская читала свои стихи участникам Литературного клуба.

Источник фото: телеканал «360»

На празднике в районном Доме культуры собрались выпускники, педагоги, ветераны и студенты. Прямо в коридорах рассказывают о достижениях. Ведь будущие учителя, общественные деятели, телеведущие — находят себя не только в профессиональной стезе, но еще и творческой, спортивной и волонтерской деятельности.

Источник фото: телеканал «360»

«Задала вопрос тем, кто курирует систему среднего образования в стране — сколько колледжей в нашей стране, которым исполнилось 100 лет. И получила ответ, что мы не считали, но очевидно, их немного. И действительно мы относимся к той когорте учебных заведений среднего профобразования, которые уже 100 лет готовят замечательных специалистов для родного Подмоскоья, для нашей страны», — сказала ректор МГОУ Елена Певцова.

Источник фото: телеканал «360»

Преподаватели в Ногиском филиале помогают каждому реализовать себя. Здесь говорят, что главное — сохраняя традиции образования, уверенно идти в будущее.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда-то очень серьезные люди писали одну историю. И эту историю, этот славный путь учительства продолжает сегодня новое поколение. Кстати, очень талантливых ярких молодых людей, с сильным студенческим сообществом. Очень приятно, что они как раз традиции предшественников продолжают», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

На сцене в этот день прозвучали поздравления и теплые слова. А лучших наградили цветами, дипломами и сувенирами.

Ранее студенты колледжа в Подмосковье рассказали губернатору Андрею Воробьеву, как собирали гумпомощь для беженцев из Донбасса.