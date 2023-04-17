Подмосковье 17 апреля 2023, 12:35 Ногинские врачи удалили миому матки размером 20 сантиметров

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Врачи в Ногинске удалили 48-летней пациентке миому матки размером 20 сантиметров. Она поступила в гинекологическое отделение местной больницы.

Женщина находилась в состоянии средней тяжести с кровотечением и хронической постгеморрагической анемией. Пациентка постоянно теряла кровь, ее объемы превышали те, что организм мог самостоятельно восстанавливать.

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Во время обследования медики поставили диагноз — шеечная миома больших размеров.

«В результате проведенной операции была удалена матка с шеечным миоматозным узлом. При этом сохранена гормональная функция, то есть женщина сможет жить полноценной жизнью», — сообщила заведующая гинекологическим отделением № 2 Ольга Шафрастова.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. В ближайшее время ее выпишут.

Ранее в Подмосковье заработала программа переподготовки педиатров. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Благодаря проекту врачи смогут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и справиться с профессиональным выгоранием.

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