Ногинская Центральная библиотека отметила 120-летний юбилей. Какие книги читают сегодня?

В Ногинске Центральной библиотеке имени Пушкина исполнилось 120 лет. Несмотря на солидный возраст, жизнь там бьет ключом. Ежегодно на полках появляются книжные новинки. Растет и количество читателей.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый год в библиотеку имени Пушкина, которой исполнилось уже 120 лет, поступает пять тысяч экземпляров новых книг. Это и детские рассказы, и современные авторы, и всеми любимые романы. На эти новые книги сотрудники расставляют специальные номера.

В этом году приехало четыре газели книг. Библиотекарь Ирина Романова потратила несколько недель, чтобы разобрать все экземпляры. Она работает библиотекарем с 17 лет. Изучает запросы читателей и сотрудничает с издательствами.

«Нам привозят книги в коробках. Мы эти коробки вскрываем, достаем книги, разбираем их, чтобы название было в одной стопочке. И сверяем их с сопроводительным документом», — объяснила Ирина Романова, библиотекарь.

После этого нужно проставить инвентарный номер, проштамповать каждую книгу. Дальше тома отвозят в филиалы по всему Богородскому округу. Самые редкие издания — советские энциклопедии. Их на дом не выдают, но разрешают полистать в читальном зале. Вопреки стереотипам, в библиотеку чаще всего заходят подростки и студенты.

Источник фото: телеканал «360»

За последние годы молодежь полюбила бумажную литературу. Спрашивают бестселлеры, по которым сняты голливудские фильмы. Например, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски или «Виноваты звезды» Джона Грина.

«Мне приятно сказать, что молодежь интересуется. Девочки в основном берут романы, а мальчиков интересует фантастика», — отметила Ольга Бердникова, ведущий библиотекарь.

Тамара Тихомирова уже более 20 лет удерживает планку самого преданного читателя. В библиотеку приходит, как домой. Проработав здесь 18 лет, по-другому никак. Она и молодежь приучает к чтению.

«Я рассказывала им о книжках, о писателях. Я знала, кто чем дышит. Поэтому то и старалась им предложить, заинтересовать как-то», — Тамара Тихомирова, читатель.

Источник фото: телеканал «360»

Сложно сказать, сколько книг за всю свою жизнь прочла сама Тамара. Она всегда старалась следить за новинками. Хотела знать, что можно посоветовать гостям. Но сама больше всего любит познавательную литературу. Библиотека для нее — второй дом. Поэтому бывшие коллеги не могли не пригласить ее на юбилей.

«Благодарю всех за ваш труд, за то, что как мотыльки сюда летят и дети, и взрослые, чтобы преодолеть рубеж нашей определенной провальной бездуховности», — сказал Сергей Пастухов, заместитель главы округа.

С каждым годом количество читателей библиотеки имени Пушкина увеличивается. Два года назад их было пять тысяч, а сейчас уже семь. Также в Богородском округе работают 23 филиала. А в скором времени запустят еще один в Колонтаеве.