Юбилей принятия ислама народами Волжской Булгарии отметили в Ногинске | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Юбилей принятия ислама народами Волжской Булгарии отметили в Ногинске

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Песни на русском, башкирском, удмуртском и многих других языках прозвучали на концерте, посвященном 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. На сцене выступили заслуженные артисты и народные творческие коллективы.

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«Сегодня очень важно знать друг друга, познавать друг друга. Я хочу пожелать всем, кто пришел сюда, интересоваться и проникать в культуру своего соседа. Мы — богатая, многонациональная страна и важно показывать наше единство и сплоченность», — отметил муфтий Рушан Аббясов.

Пока в концертном зале выступления, в холе можно посетить выставку «Московия-Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб». Здесь представлены печатные и рукописные книги, орудия труда и статуэтки. Празднования проходят не только в Ногинске, но и во всей стране.

Как говорят гости праздника, добрососедство было присуще народам России тысячи лет назад. Круглая дата лишь подтверждает значимость исторической эпохи.

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