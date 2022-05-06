«Ночные волки» встретили участников автопробега ветеранов в Звездном Городке

Завершился автомобильный пробег Совета ветеранов Московской области. Он был организован совместно с администрациями и общественными организациями Подмосковья и был посвящен 77-й годовщине Победы над фашистской Германией.

Позади почти 650 километров и 13 городов Подмосковья. На встречу с автоколонной приехал и мотоклуб «Ночные волки». Звездный Городок — финальная точка автопробега. Автомобили с флагами и символикой Победы встречали космонавты, ветераны космической отрасли и жители городка. Для каждого из них День Победы — это главный праздник.

Участники автопробега, гости и жители городка прошли к памятнику Юрия Гагарина, где состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы над фашистскими захватчиками и 35-летию ветеранского движения Подмосковья.

Глава городского округа Звездный Городок Алексей Викторенко отметил, что День Победы — главный праздник нашей страны.

«Это праздник нашего народа. Для меня, как и для людей, которые прошли эту войну, которые нас защищали. Это особое место в моей жизни. Я стараюсь так же воспитывать детей. И Звездный Городок в целом так же патриотично настроен, что очень важно на сегодняшний день», — отметил Викторенко.

В Звездном Городке также стартовал проект «Лица Великой Победы». На аллее космонавтов установили плакаты с лицами участников Великой Отечественной войны, военной контрразведки и пограничных войск, в том числе проходивших службу в легендарном «СМЕРШ».