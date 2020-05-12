«Ночные волки» вместе с волонтерами высадили деревья в Балашихе и поддержали акцию «Русский лес»

Участники мотоклуба «Ночные волки» посадили деревья в Балашихе в честь 75-летия Победы. Акцию подготовили совместно с волонтерами и другими байкерами.

Ее проводили два дня по инициативе Общественной палаты Балашихи. Лидер мотоклуба Александр Залдостанов вместе с остальными высадил 75 деревьев вблизи Храма Преображения Господня в усадьбе Пехра-Яковлевское. Это сделали в рамках акции «Русский лес».

И лес для русского человека — это не просто древесина, а значительно большее. Во время войны он укрывал, спасал. В лесу находились партизанские отряды, спасались от бомбежек, находили пропитание и кров Александр Залдостанов.

Деревья помогли высадить волонтеры Общественной палаты, молодогвардейцы, участники местного хуторского казачьего общества и сообщества «Балашиха. Подвезем». Все соблюдали социальную дистанцию и были обеспечены масками.

«Мы должны были провести акцию в 41-м муниципалитете 26 апреля, но из-за коронавируса все перенесли на осень. Однако в Балашихе мы решили высадить 75 деревьев в память о Победе. Это акция русского духа, доказывающая, что, несмотря на все трудности, люди плечом к плечу выстоят в беде», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Сама акция «Русский лес» проходит по всей России. Начало ей положил писатель Александр Проханов.