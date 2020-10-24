Ночные рейды по кафе и барам в Подмосковье продолжились. Все ради безопасности

Почти 20 заведений проверили в городских округах Одинцовский, Химки и Королев.

Неделей ранее правоохранители провели выездной мониторинг в городских округах Ленинский, Богородский, Балашиха, Павловский Посад, Дзержинский, Истра, Одинцовский, Коломенский, Ступино и Домодедово.

Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, а также стражи порядка проверили более 460 заведений общепита. В них они зафиксировали свыше десятка случаев несоблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим правоохранители завели дела об административных правонарушениях, материалы переданы в суд. Кроме того, информацию направили в Роспотребнадзор, чтобы приостановить деятельность этих объектов.

В отношении юридических лиц предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 17 октября запрещены развлекательные мероприятия с 00:00 до 08:00 в зданиях и организациях региона, предоставляющих услуги общественного питания. К ним относятся коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкальных произведений. Данная мера направлена на предотвращение роста заболеваемости коронавирусом.