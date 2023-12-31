Подмосковье 31 декабря 2023, 16:09 Ночные гуляния в Коломне отменили после удара по Белгороду Глава Коломны Гречищев: ночные гуляния в городе отменили после атаки на Белгород Unsplash

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Ночные гуляния в Коломне отменили в связи с атакой ВСУ на Белгород. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

«Проведите, пожалуйста, эту новогоднюю ночь дома, с родными и близкими людьми. Поблагодарите их за все доброе, что они сделали в уходящем году, скажите, как вы их любите и гордитесь ими. К сожалению, у многих белгородцев отняли такую возможность», — обратился он к жителям.

Глава Коломны пообещал, что они смогут снова собираться на площадях, поздравлять друг друга, радоваться и веселиться, но после победы. Гречищев пожелал сил и мужества бойцам СВО.

Он подчеркнул, что горе белгородцев переживает вся страна, и принес глубокие соболезнования семьям погибших.

Украинские боевики ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. Погибли 24 человека, еще свыше 100 были ранены. Сегодня, 31 декабря, под обстрелом ВСУ оказался белгородский поселок Красное — там погиб пожилой мужчина и пострадала женщина.