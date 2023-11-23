Подмосковье 23 ноября 2023, 15:03 Ночной рейд по выявлению незаконной перевозки мусора провели в Ленинском округе ГУСТ

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья, Минэкологии, МВД и ГУРБ провели рейд по пресечению незаконной перевозки строительного мусора в Ленинском округе. Проверку провели ночью.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, в ходе рейда проверили 23 машины, пять из которых не имели специального разрешения. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

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«Классические экологические рейды, когда инспекторы совместно с коллегами проверяют наличие талона на перемещение строительного мусора, дополняют камеры дорожной сети Подмосковья. Если водитель не сможет предоставить документ, то будет составлен протокол об административном правонарушении, а транспортное средство — эвакуировано на штрафстоянку», — рассказала она.

Аипова добавила, что за ночь удалось предотвратить незаконный сброс 90 кубометров мусора.

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