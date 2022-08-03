Ночное рандеву и семейный тур. Жителям Подмосковья рассказали, где покататься на квадроциклах

В Московской области любителей покататься на квадроциклах ждут заезды по живописным лесным трассам и бездорожью. Маршруты в регионе есть для всех — новичков, предпочитающих экстремальные или ночные прогулки или сафари-туры. Подборку подмосковных клубов собрал Welcome.mosreg.

Опытные инструкторы компании «Квадро-тур» встретят гостей в коттеджном поселке Нехлюдово, который расположен в городском округе Мытищи. На маршрут отправят только после подробного инструктажа. Длительность программ здесь варьируется от получаса до двух часов, а стоимость — от семи до 20,5 тысячи рублей.

Еще одна компания — «Тур-сафари» — организовала в мытищинском поселке Нагорное развлечения, исходя из опыта и пожеланий любителей прокатиться на небольших, но мощных внедорожниках. За 20-минутную практику попросят всего 2,5 тысячи рублей, а за часовой тур «Экстрим» — 12 тысяч.

В парке активного отдыха ATVPark для посетителей разработали четыре маршрута, проложив их по территории милитари-парка «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы (городской округ Павловский Посад). За самый недорогой и простой нужно будет заплатить 3850 рублей, а сложный обойдется в 15 тысяч.

В Богородском городском округе команда «Квадролиги» организует экспедиции на квадроциклах в сопровождении профессиональных инструкторов. Аренда двухместного транспортного средства обойдется в 3500 рублей.

Взять квадроциклы на прокат в Истре предлагают в деревне Кострово на территории дома отдыха «Союз» и отеля Hillton Garden Inn. В первом случае можно выбрать, например, семейный тариф, романтический уикенд или ночное рандеву, заплатив за услугу от 7,5 до 24 тысяч рублей. Во втором гостям предлагают три маршрута, самый дорогой из которых называется «Грязевой» и стоит 10,5 тысячи рублей за час.

Всего в 18 километрах от МКАД — в Домодедове — расположился клуб «Газуй!». Покататься на внедорожниках здесь можно как в группе, заплатив за час аренды четыре тысячи рублей, так и индивидуально, что обойдется в пять тысяч.

А в районе деревни Морозово Сергиево-Посадского городского округа QuadRider предложит маршруты с необычными названиями. Пролегают они по территории Парка приключений и стоят от от трех до 18 тысяч рублей в зависимости от длительности, сложности и типа квадроцикла.