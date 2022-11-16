16 ноября 2022, 17:42
Более 7 тысяч услуг оказали через ночное окно для клиентов МФЦ в Щелкове
После того как в МФЦ городского округа Щелково открыли ночное окно для приема посетителей, оно оказалось очень востребованным у жителей. За год в таком формате оказали более семи тысяч услуг. Об этом в интервью «360» рассказал директор МФЦ Илья Шумейко.
Ночное окно в МФЦ открыли летом прошлого года, и сегодня оно востребовано у жителей.
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«Когда мы подключились к проекту социальной газификации, встал вопрос о том, что консультации для людей в МФЦ должны идти отдельным порядком и в удобное время. По предложению главы мы открыли ночное окно, которое работает по будням с 20:00 до 00:00», — рассказал директор МФЦ в Щелкове Илья Шумейко.
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По его словам, в планах на будущее — еще более амбициозные проекты, которые связаны, прежде всего, с цифровизацией.
В планах — расширять сеть цифровых МФЦ. Это стало особенно актуально после пандемии, когда большинство услуг можно было получить только онлайн.
Для жителей городского округа Щелково в МФЦ проходят тренинги по обучению работе в личном кабинете на сайте «Госуслуги», а также есть горячая линия, где можно получить оперативную консультацию от специалистов МФЦ.
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