«Ночи в Египте»: восточная вечеринка в стиле начала XX века прошла в Дубне

Восточная вечеринка-реконструкция праздника начала XX века прошла в Дубне. На ней выступили танцовщицы в стиле «Ракс Шарки», иначе говоря, исполнили «Танец живота».

Источник фото: телеканал «360»

На вечеринке в Дубне выступила танцовщица из Греции, посвятившая восточным танцам 25 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Это кажется невозможным, но танцовщица балансирует целым подносом горящих свечей на голове, а одну — поставила на живот. Приехавшая из Греции Наталия Тзаура давно перестала считать победы на конкурсах и фестивалях. Всю жизнь она посвятила изучению восточного танца. 25 лет тренировок — и свечи не гаснут и не падают.

Источник фото: телеканал «360»

«Это сложно, но мне удается не уронить свечу благодаря особенностям моей диафрагмы. Это врожденная гибкость и многолетние тренировки позволяют танцевать этот номер», — рассказала Наталия Тзаура.

Источник фото: телеканал «360»

Эта вечеринка — реконструкция того, как отдыхали столетие назад. Дубненские танцовщицы собрали таких же увлеченных стилем «Ракс Шарки», расцвет которого пришелся на первую половину прошлого века.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы почувствовать вкус востока в формате 4D, на столиках арабское угощение — пирожки самбуса, салат табуле и фалафель.

Источник фото: телеканал «360»

Гости собрались в модном египетском салоне 20-х годов прошлого века «Казино «Опера». Танцовщики исполняли здесь только винтажные танцы.

Источник фото: телеканал «360»

«Критерием отбора является то, что люди изучают стиль «золотого века», который был в 20-50-х годах прошлого века. Критерий отбора — если танцовщица увлекается этой темой, изучает музыку, стиль исполнения танцовщиц тех лет, то она приглашается на наш проект», — рассказала организатор вечеринки Людмила Карпычева.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь все соответствует той эпохе — даже наряды публики. Соответствующий костюм — обязательное условие участия. Перья, меха, блестки и стеклярус переливаются в свете ламп. Сложный крой платьев, изощренно декорированные, они выглядят шикарно.

Источник фото: телеканал «360»

Ольга Трифонова впервые на этой вечеринке. Платье шила на заказ. Продумывая образ, акцент сделала на украшении для волос.

«Это должен быть цветок с перьями, с красивым таким бантом. Обратите внимание — на манжетах тоже есть вышивка, люрекс. Чем больше украшений — даже обязательно — перстни на руках. Женщина должна быть очень стильной, красивой, элегантной. Костюм — он не аляпистый, он должен быть благородным. Вообще, этот стиль 20-х годов, на мой взгляд, очень красивый, бесподобный, я бы сказала», — отметила гостья вечеринки Ольга Трифонова.

Источник фото: телеканал «360»

Вечеринку в египетском казино времен золотой эры беллиданса фиксируют на камеру. Оператор говорит, что снимают черно-белую фильму — так называли кино на заре кинематографа.

Источник фото: телеканал «360»

Актеры в ней — танцовщицы и гости вечеринки. Кино будет называться «Ночи в Египте».