«Ночи в Египте»: восточная вечеринка в стиле начала XX века прошла в Дубне
На вечеринке в Дубне выступила танцовщица из Греции, посвятившая восточным танцам 25 лет.
Это кажется невозможным, но танцовщица балансирует целым подносом горящих свечей на голове, а одну — поставила на живот. Приехавшая из Греции Наталия Тзаура давно перестала считать победы на конкурсах и фестивалях. Всю жизнь она посвятила изучению восточного танца. 25 лет тренировок — и свечи не гаснут и не падают.
«Это сложно, но мне удается не уронить свечу благодаря особенностям моей диафрагмы. Это врожденная гибкость и многолетние тренировки позволяют танцевать этот номер», — рассказала Наталия Тзаура.
Эта вечеринка — реконструкция того, как отдыхали столетие назад. Дубненские танцовщицы собрали таких же увлеченных стилем «Ракс Шарки», расцвет которого пришелся на первую половину прошлого века.
Чтобы почувствовать вкус востока в формате 4D, на столиках арабское угощение — пирожки самбуса, салат табуле и фалафель.
Гости собрались в модном египетском салоне 20-х годов прошлого века «Казино «Опера». Танцовщики исполняли здесь только винтажные танцы.
«Критерием отбора является то, что люди изучают стиль «золотого века», который был в 20-50-х годах прошлого века. Критерий отбора — если танцовщица увлекается этой темой, изучает музыку, стиль исполнения танцовщиц тех лет, то она приглашается на наш проект», — рассказала организатор вечеринки Людмила Карпычева.
Здесь все соответствует той эпохе — даже наряды публики. Соответствующий костюм — обязательное условие участия. Перья, меха, блестки и стеклярус переливаются в свете ламп. Сложный крой платьев, изощренно декорированные, они выглядят шикарно.
Ольга Трифонова впервые на этой вечеринке. Платье шила на заказ. Продумывая образ, акцент сделала на украшении для волос.
«Это должен быть цветок с перьями, с красивым таким бантом. Обратите внимание — на манжетах тоже есть вышивка, люрекс. Чем больше украшений — даже обязательно — перстни на руках. Женщина должна быть очень стильной, красивой, элегантной. Костюм — он не аляпистый, он должен быть благородным. Вообще, этот стиль 20-х годов, на мой взгляд, очень красивый, бесподобный, я бы сказала», — отметила гостья вечеринки Ольга Трифонова.
Вечеринку в египетском казино времен золотой эры беллиданса фиксируют на камеру. Оператор говорит, что снимают черно-белую фильму — так называли кино на заре кинематографа.
Актеры в ней — танцовщицы и гости вечеринки. Кино будет называться «Ночи в Египте».