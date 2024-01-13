Подмосковье 13 января 2024, 14:25 Ночь на субботу в Подмосковье стала самой холодной этой зимой Синоптик Леус: ночь на 13 января в Подмосковье стала самой холодной за зиму Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Подмосковье пережило самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, температура воздуха опустилась почти до -33 градусов.

«В Клину минимум составил -32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», — написал синоптик.

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Ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихове, в Ново-Иерусалиме, в Михаловском, в Новой Москве. Леус предупредил, что примерно такой же морозной ожидается в регионе и предстоящая ночь.

В выходные на Русской равнине вновь усилится антициклон, предупреждали синоптики портала «Метеовести». Аномально холодная погода продержится в Подмосковье все выходные.

Ранее в МЧС предупреждали, что при сильных морозах важно правильно отнестись к выбору одежды: следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Также необходимо быть осторожными при смене температур: резко повышается нагрузка на сердце и сосуды.