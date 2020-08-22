«Ночь кино» пройдет в Подмосковье почти на 250 площадках

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет на 249 площадках Московской области. Фильмы, победившие по итогам народного онлайн-голосования, покажут 29 августа.

В регионе в проекте задействовано 98 открытых площадок. Это летние кинотеатры, кинопаркинги, площадки в парках, скверах и на площадях перед муниципальными учреждениями культуры.

Показы пройдут также на 151 закрытой площадке. Среди участников 25 кинотеатров, 119 киноплощадок в домах культуры и культурно-досуговых центрах, семь библиотек. К последним относятся Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека, Центральная библиотека Долгопрудного, Дубненская городская библиотека семейного чтения, Муниципальная библиотека Левобережья в Дубне, Центральная библиотека Красногорска, Знаменская библиотека в Орехово-Зуевском городском округе, Поваровская городская общедоступная библиотека в городском округе Солнечногорск.

Специальные программы в рамках акции представят семь кинотеатров — победителей конкурсов Фонда кино на выделение субсидий на модернизацию кинозалов. Речь идет о КДЦ «Бронницы», ЦКТ «Родники» Волоколамского городского округа, ЦКР «Яхромский» в Дмитровском городском округе, Доме космонавтов в Звездном Городке. Фильмы также покажут в ДК «Чайка» в Лобне, ЦДК городского округа Серебряные Пруды, кинотеатре «Два луча» ФГБУК Дом ученых НЦЧ РАН Черноголовки.

За четыре года количество площадок в Подмосковье увеличилось с 11 до 249. В 2020-м акция пройдет в 207 населенных пунктах 55 городских округов. Проект «Кинопаркинг», получивший большую популярность у местных жителей, впервые присоединится к акции.

«„Ночь кино“, наверное, одна из самых романтичных акций, поэтому она пользуется популярностью в первую очередь у молодежи», — заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Фильмами акции 2020 года признали приключенческую комедию «Холоп», спортивную мелодраму «Лед 2» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Их будут показывать по всей России с 20:00 по местному времени.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в пятый раз. В 2020-м она состоится 29 августа. Организаторы культурного мероприятия — Министерство культуры, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».