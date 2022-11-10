Подмосковье 10 ноября 2022, 12:53 «Ночь искусств» прошла в библиотеках Реутова

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Культурные мероприятия в рамах акции «Ночь искусств» прошли в Реутове. Сотрудники пяти библиотек округа постарались удивить гостей и подошли к вопросу с креативом, рассказали в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Ежегодная акция прошла во всех библиотеках Реутова, рассказал глава округа. Ее приурочили ко Дню народного единства и посвятили теме традиций.

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«Целью акции является стремление объединить как можно больше людей из разных точек с помощью разных форматов искусства и его подачи. Ежегодно к акции присоединяется все больше наших культурных организаций», — отметил он.

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Тематические мероприятия прошли в онлайн- и офлайн-формате. Это настольные игры, художественные выставки, театр теней и мастер-классы.

Так, в детской библиотеке гостей научили делать своими руками игрушки и показали им мини-спектакль по сказке «Колобок». В библиотеке на Юбилейном для посетителей прошли мастер-классы по танцам и борьбе. В то же время в учреждении на Некрасова прошел мини-фестиваль импровизаций. На Молодежной состоялась выставка «Образ иконы Казанской Божьей Матери», на которой гостям рассказали об истории праздника.

Всего участие в мероприятиях приняли свыше 20 тысяч человек. Акцию поддержали почти 200 библиотек Подмосковья.