«Ночь искусств» пройдет онлайн в музеях Подмосковья

Музеи Московской области присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. Об этом сообщили в региональном Минкультуры. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, как и в прошлом году.

Подмосковные музеи подготовят к «Ночи искусств» эксклюзивные программы. Онлайн-посетители смогут выбрать культурный досуг на свой вкус — посмотреть выставку, послушать концерт, побывать на спектакле или даже отправиться на экскурсию.

Выставки

Музей «Новый Иерусалим» представит ключевые работы временной выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту», а Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей познакомит зрителей с новой экспозицией «Северная обитель или Богарне и его потомки в России», посвященной событиям 1812 года.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского совместно с художественным отделением Клинской детской школы искусств имени Чайковского подготовил программу, посвященную выставке «Рассказы Чайковского. Насекомые».

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» предложит своим онлайн-посетителям виртуальную экскурсию по выставке «Благочестивые Константиновичи», посвященную внуку императора Николая I, князю Константину Романову.

Концерты

Историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина представит онлайн-экскурсию по старинному парку усадьбы Вяземы и онлайн-трансляцию концерта лауреата международных конкурсов Натальи Гавриловой «Прикосновение».

Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева» выложит на своем YouTube-канале запись концерта Пушкинского музыкального театра в интерьерах усадьбы.

Спектакли

Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» проведет онлайн-трансляцию мини-спектаклей Мелиховского театра «Чеховская студия» — инсценировок ранних юмористических рассказов Антона Чехова.

Актеры Серпуховского музыкально-драматического театра в Белом зале Серпуховского историко-художественном музея сыграют онлайн-спектакль «Граф Нулин» по шуточной поэме А. С. Пушкина.

Лекции и мастер-классы

Музей-заповедник «Зарайский кремль» проведет видеолекции «Миколка зарайский и другие герои Достоевского» и «Барство было препротивное!..», посвященные 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, а также мастер-класс «Чудеса из бумажной лозы».

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник пригласит на видеоигру с мастер-классом «Загадки на кончике кисточки», видеолекцию «Казанская икона Божьей Матери — заступница Земли Русской», посвященную одной из самых почитаемых на Руси икон, и на семейную игру «PRO Искусство».

Мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока совместно с Музеем-архивом Д. И. Менделеева в Санкт-Петербурге подготовил программу «Петербургская квартира Д. И. Менделеева. События из жизни ученого».

Экскурсии

Сотрудники музея народных художественных промыслов вместе с преподавателями Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи проведут экскурсию по усадебному дому Лукутиных — создателей лаковой мануфактуры в Федоскино.

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоится серия авторских онлайн-экскурсий «Музейное ожерелье» по всем экспозициям и онлайн-концерт популярной музыки в исполнении Алины Катышевой.

Музеи в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября работают с 50-процентной заполняемостью. Взрослым посетителям необходимо при себе иметь QR-код и документ, удостоверяющий личность.