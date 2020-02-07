Одолеть Волан-де-Морта и изготовить жабросли. «Ночь Гарри Поттера» прошла в Дубне

На один вечер в городской библиотеке Дубны разрешили громко шуметь. Тут состоялись магические дуэли в честь Всемирной ночи Гарри Поттера. 6 февраля фанаты поттерианы отмечали ее по всему миру.

В Дубне для поклонников саги о приключениях юного волшебника и его друзей провели квест. Егор Каменев ради такого события приехал сюда из Москвы. Он знает все о «мальчике, который выжил». И даже нарядился, как Гарри.

«Гарри Поттер очень сообразительный. Он сам говорил, что ему везде помогали, но я считаю, что он сам справлялся», — отметил участник квеста Егор Каменев.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Дарье Дыдышко нравится Гермиона Грейнджер. Эта героиня близка ей по духу. Даша уверена: окажись она в школе Хогвартс, тоже бы стала студенткой Гриффиндора. Но, конечно, все зависит от распределяющей шляпы.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, или Гриффиндор, или Пуффендуй. Наверное, Гриффиндор, потому что я тоже люблю учиться, а в Пуффендуй, думаю, потому что я иногда просто люблю помечтать», — сказала участница квеста Дарья Дыдышко.

Квест решили провести по четвертой книге под названием «Кубок Огня». В ней рассказывается про Турнир Трех волшебников из разных магических школ. 60 участников квеста разделили на команды. Им предстояло взаимодействовать с разными артефактами — яйцо дракона, кость, котел и полурыба. Также игрокам надо было изготовить жабросли, пройти лабиринт и справиться со сложными головоломками.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы разделили задания для участников. У совсем маленьких фанатов поттерианы — простые, а для ребят постарше — более сложные. Но зато малышам повезло больше: для них в конце вечера воспроизвели финальную сцену из четвертой книги.

В конце добро победило зло. Гарри Поттер смог одолеть Волан-де-Морта. Участники квеста схватили Пожирателей смерти и заточили их в темницу.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы уже строят планы на следующую «Ночь». Если повезет с погодой, то через год квест проведут и внутри библиотеки, и на улице.