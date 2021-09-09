Нобелевский лауреат создаст новый научно-исследовательский центр в Подмосковье

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм решил создать научный центр на базе МФТИ в Долгопрудном. Он станет научным руководителем Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий (MIPT Centre for advanced mesoscience and nanotechnology).

«МФТИ сегодня является одним из ведущих российских научно-исследовательских центров в области физики. Богатый кадровый ресурс, огромный пласт перспективных наработок, передовое техническое оснащение станут отличной базой для новых фундаментальных исследований в области физики», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в ближайшем будущем в Подмосковье станет еще больше научных прорывов и открытий. Область фундаментальных исследований нового центра МФТИ сосредоточена на проблемах мезофизики. Это область науки, которая изучает проявление квантово-механических эффектов в макроскопических системах, в том числе квантовых низкоразмерных материалах.

Основа научной программы центра — применение самых современных физических методов. Здесь и низкотемпературные сканирующие туннельные микроскопии и спектроскопии, и магнитно-силовой микроскопии. Центр также будет решать физические проблемы, которые возникли при миниатюризации макроскопических объектов до наноразмеров.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что сейчас в мире есть только два нобелевских лауреата по физике, которые имеют отношение к России — Константин Новоселов и Андрей Гейм. Они оба создадут научные подразделения в России на базе МФТИ.

Центр начнет функционировать с 1 октября 2021 года. Работать в нем будут молодые научные сотрудники, аспиранты и студенты МФТИ. Центр также будет вести масштабную программу стажировок молодых исследователей и студентов МФТИ в ведущих мировых физических лабораториях.