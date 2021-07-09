НКО пригласили за грантами в Подмосковье

Некоммерческие организации могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов, который проводит главное управление социальных коммуникаций Московской области. У НКО есть возможность получить деньги на реализацию проектов по различным направлениям в регионе.

Средства выдадут при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Некоммерческие организации приглашают поучаствовать в реализации проектов в сферах культуры и искусства, социальной защиты, молодежной политики, волонтерской деятельности и предпринимательства.

«Размер гранта на одного получателя не должен превышать 20 миллионов рублей, а общая сумма грантовой поддержки составляет 106 миллионов рублей. Оценивать будут актуальность и социальную значимость проекта, его цели и задачи, инновационность, бюджет, территориальный охват, перспективы развития, информационную открытость НКО и другое», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления соцкоммуникаций Подмосковья, заявки будут принимать до 13 июля. После этого пройдет экспертиза проектов. Победителей конкурса определят в конце августа. НКО смогут заключить договор с региональными властями с 8 по 22 сентября.