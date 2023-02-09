Подмосковье 09 февраля 2023, 19:06 Подмосковным НКО напомнили сроки предоставления счетов Unsplash

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Управление Министерства юстиции России по Московской области напомнило о сроках подачи отчетности для некоммерческих организаций. В документе понадобится указать состав руководства, результаты деятельности и другие данные.

Срок подачи отчета для благотворительных организаций — до 1 апреля. Казачьим обществам необходимо будет отчитаться до 15 апреля, как и общественным объединениям.

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Документы о деятельности подмосковных отделений политических партий в Минюсте ждут раз в три года. А религиозным организациям нужно отчитываться только в том случае, если в течение года поступали средства из-за рубежа, от иностранцев или людей без гражданства.

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Более подробную информацию о сроках и видах предоставляемой отчетности можно найти на сайте Управления Минюста России по Московской области.

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