09 февраля 2023, 19:06
Подмосковным НКО напомнили сроки предоставления счетов
Управление Министерства юстиции России по Московской области напомнило о сроках подачи отчетности для некоммерческих организаций. В документе понадобится указать состав руководства, результаты деятельности и другие данные.
Срок подачи отчета для благотворительных организаций — до 1 апреля. Казачьим обществам необходимо будет отчитаться до 15 апреля, как и общественным объединениям.
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Документы о деятельности подмосковных отделений политических партий в Минюсте ждут раз в три года. А религиозным организациям нужно отчитываться только в том случае, если в течение года поступали средства из-за рубежа, от иностранцев или людей без гражданства.Если НКО использует ящик для сбора пожертвований, то отчет о финансовой деятельности нужно предоставлять каждый год, до 15 апреля.
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Более подробную информацию о сроках и видах предоставляемой отчетности можно найти на сайте Управления Минюста России по Московской области.
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