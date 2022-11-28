Подмосковье 28 ноября 2022, 18:13 НКО из Подмосковья пригласили на онлайн-сессию по вопросам развития этнокультурного сектора

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Всероссийский проект «ЭтНик: стратегия в практике» направлен на сохранение межнационального мира и развитие этнокультурных НКО. Организации из Подмосковья пригласили принять участие в стратегической сессии, на которой разработают политические стратегии, создадут сборник рекомендаций и методический ролик.

К участию пригласили представителей органов власти, СМИ и этнокультурных НКО. На мероприятии 29 ноября выступят 20 экспертов, пройдет восемь стратегических сессий, а также стажировки и выездные программы.

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Проект предназначен для разработки прикладных механизмов реализации Стратерии государственной национальной политики развития этнокультурных НКО, повышения уровня профессиональной компетенции активистов, укрепление межсекторного взаимодействия.

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