Подмосковье 25 марта 2024, 12:01 Нюансы программы ускоренного обучения в начальных классах обсудили в лицее № 12 Химок Пресс-служба губернатора Московской области

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Круглый стол по реализации программы ускоренного обучения «Эффективная начальная школа» провели в лицее № 12 в Химках. Участниками мероприятия стали более 20 педагогов из разных школ округа

«Вместе с коллегами поделились опытом работы в проекте. Особое внимание уделили роли психолого-педагогического сопровождения учеников. Выслушали ряд инициатив по улучшению программы ускоренного обучения в начальных классах», — рассказала исполняющая обязанности директора лицея № 12, муниципальный депутат Юлия Ишкова.

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Лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова напомнила, что проект «Эффективная начальная школа» рассчитан на детей с высокой учебной мотивацией. Вместо привычных четырех лет дети осваивают образовательную программу за три года. Эффект достигается за счетболее интенсивного учебного процесса.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье 24 марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.