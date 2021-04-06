Няня в Красногорске швыряла грудного ребенка. Отвечать придется по закону

Няня в Красногорске нанесла травмы ребенку, которого швыряла и била. У малыша сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Родители девочки рассказали «360», что написали заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники прокуратуры изучают кадры записи, на которых няня сначала укладывает малышку в кровать, а чуть позже начинает укачивать на руках. Вроде бы, все нормально, но уже в следующее мгновение женщина внезапно швыряет двухмесячную девочку на диван лицом вниз.

Врачи выдали родителям девочки заключение. В нем указаны все травмы: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и многочисленные ссадины.

«Ребенок тяжело засыпает, врач зафиксировал причинение вреда средней тяжести. Наблюдение у невролога прописано нам сейчас, тяжело засыпаем, капризничаем и боимся остаться одни», — рассказал Сергей Кулаков, отец новорожденной.

Няню — Екатерину М. — семье Кулаковых посоветовали соседи в общедомовом чате. Отзывы — отменные: по образованию она психолог, работает давно, еще и частный детский сад открыла. При этом берет недорого — 350 рублей в час. Сергею и Алене нужно было отлучиться по делам, и они рискнули оставить ребенка с чужим человеком.

«Как только мы ушли из дома, она положила ребенка в кроватку и начала смотреть YouTube очень громко. А потом муж нашел, где она разговаривала и с гадалками, и курила, и что только не делала с ребенком», — рассказала мать Мирославы.

Когда родители вернулись домой, няня поспешила ретироваться, даже не получив деньги за работу. Больше на связь она не выходила. В частном детском саду Екатерины тоже не оказалось.

Ульяна, коллега пропавшей няни, рассказала, что «она очень хорошая», и никаких жалоб на нее никогда не было.

Приложив все справки и заключения врачей, Кулаковы написали заявление в полицию и прокуратуру.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что 28 марта 2021 года двухмесячная девочка несколько часов находилась в квартире под присмотром няни, на следующий день родители заметили ухудшение состояния ребенка.

Кулаковы создали петицию в надежде, что законотворцы введут специальные сертификаты для воспитателей, которым многие доверяют самое дорогое.