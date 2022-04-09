«Низкий поклон за то, что спасаете нашу страну». Басков поблагодарил российских военных

Николай Басков во время благотворительного концерта в Подмосковье в поддержку семей российских военных рассказал, что для него выступать на этой сцене — целая история. Певец сообщил, что еще в 17 лет находился в этом зале как зритель.

«Для меня сегодня нахождение на этой сцене — целая история. Я впервые сюда приехал 25 лет назад с отцом, он оканчивал в Балашихе военную академию. И, когда он уже занимал должность полковника, мы приезжали сюда на какое-то событие, мне было лет 17, я находился в этом зале как зритель», — сказал Басков со сцены.

Басков вспомнил, как спустя пять лет вернулся в этот зал с ныне покойным бывшим спикером Госдумы Геннадием Селезневым.

«Я здесь выступал, когда он вручал награды нашим военным. И вот спустя 20 лет я опять в этом зале, на этой сцене», — сказал певец.

Артист также поблагодарил российских военных, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине.

«Что такое спецоперация, которую вы выполняете, невозможно выразить словами. Я просто хочу сказать: низкий вам поклон, спасибо огромное за то, что спасаете нашу страну. А для меня это возможность творить, выступать», — заявил Басков.

Исполнитель сообщил, что сегодня решил спеть больше позитивных песен.

«Чтобы в ваших сердцах и глазах остался свет от этой невероятной встречи. И хочу передать пламенный привет зрителям „360“, они с нами уже несколько раз с тех мест, в которых происходят такие концерты. А мне хочется обнять вас от всего сердца и выразить это в песне», — сказал он.

«360» ведет прямую трансляцию концерта. Он проходит в поддержку семей для военнослужащих Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.