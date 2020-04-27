«Никто не отказал». Как бизнес и волонтеры помогают Подмосковью противостоять COVID-19

Он вспомнил, что попросил помочь предпринимателей, с которым лично знаком.

«Я в Telegram написал небольшое сообщение своим друзьям, близким и сделал короткий проморолик, разослал. <…> По большому счету, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал», — рассказал Воробьев.

За последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

По словам Воробьева, помогало доставить благотворительные грузы из-за рубежа и Минобороны.

«Мой товарищ, который просил имя не называть, позвонил в субботу и сказал, что хочет из Китая товар привезти (для благотворительности — прим. ред.) Спросил, могу ли с самолетом помочь. Я позвонил Сергею Кужугетовичу. Ну, Шойгу есть Шойгу, поэтому через два дня в Шанхае уже стоял самолет», — поделился губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

И вот — рейс из Шанхая в Москву. В столицу доставили больше двух миллионов защитных масок, из которых 200 тысяч — специальной высокой прочности для лечения пациентов с COVID-19. А еще свыше миллиона перчаток и шесть тысяч костюмов для безопасности врачей.