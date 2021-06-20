Никто не остался в стороне. Медиков Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Труд медиков является самым великим служением людям, они самоотверженно защищают самое главное — жизнь и здоровье человека. Об этом по случаю Дня медицинского работника заявил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Борьба с пандемией стала настоящим испытанием для медиков, которые не покладая рук работали и спасали жизни людей. В этот сложный период все поняли, как важно беречь медиков и помогать им, отметил Брынцалов.

«Никто не остался в стороне: политические партии переквалифицировались в волонтерские организации, партийные взносы шли на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, покупку санитарных машин. Предприниматели возили в больницы горячие обеды, а молодежь взяла на себя всю канцелярскую работу медучреждений. Весь регион сплотился, чтобы не допустить роста заболеваний», — отметил спикер Мособлдумы.

В Подмосковье в 2020 году был принят целый комплекс мер для поддержки медиков. Для тех, кто оказывал помощь больным с коронавирусом, ввели стимулирующие выплаты. Их получили 79 тысяч медработников и 133 больницы, а также более 400 студентов из пяти медицинских колледжей. На эти цели было выделено более 26 миллиардов рублей, из них 15,4 миллиарда составили средства регионального бюджета, 10,7 миллиарда выделили из федеральной казны.

Для создания максимально комфортных условий для жизни и труда медработников в Московской области также реализуется программа социальной ипотеки. В 2021 году сертификаты на квартиры вручили 160 врачам. А за последние пять лет субсидии на покупку жилья получили около тысячи медработников.

В Подмосковье также разработана программа «Земский доктор», по которой медикам, пришедшим работать в села, предоставляют единовременные выплаты. В 2020 году 168 врачей получили по миллиону рублей и 20 фельдшеров — по 500 тысяч. На эти цели выделили более 177 миллионов.